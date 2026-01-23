МИД ОАЭ подтвердил начало трехсторонней встречи России, США и Украины

Российская, украинская и американская делегации начали трехстороннюю встречу в Абу-Даби. Об этом сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла ибн Заид Аль Нахайян.

Переговоры, по его словам, продолжатся и на следующий день. Он выразил надежду, что встреча позволит приблизить урегулирование украинского кризиса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в российской делегации присутствуют только военные. Состав группы не разглашается, но известно, что ее возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Он также отметил, что ключевым условием со стороны России для урегулирования конфликта станет вывод украинских войск с территории Донбасса.