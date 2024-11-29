МИД назвал провокацией планы Запада разместить контингенты на Украине

Размещение западных контингентов на Украине будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте. Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Галузин, которого процитировало РИА «Новости».
«Если такие планы существуют, а СВР выдает всегда обоснованную, выверенную информацию, то конечно же, кроме как провокационными подобные планы назвать нельзя», — заявил он.
Ранее Служба внешней разведки сообщила, что западные страны хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы подготовить страну к реваншу. Для этого там разворачивают учебно-тренировочные центры с натовскими инструкторами.
Также разведка установила, что на Украину планируют ввести 100 тысяч так называемых «миротворцев» и создадут зондеркоманды, в состав которых войдут националисты.
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