Галузин: размещение контингента на Украине будет означать участие в конфликте

Размещение западных контингентов на Украине будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте. Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Галузин, которого процитировало РИА «Новости» .

«Если такие планы существуют, а СВР выдает всегда обоснованную, выверенную информацию, то конечно же, кроме как провокационными подобные планы назвать нельзя», — заявил он.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что западные страны хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы подготовить страну к реваншу. Для этого там разворачивают учебно-тренировочные центры с натовскими инструкторами.

Также разведка установила, что на Украину планируют ввести 100 тысяч так называемых «миротворцев» и создадут зондеркоманды, в состав которых войдут националисты.