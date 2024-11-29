Североатлантический альянс намерен заморозить конфликт, чтобы Украина смогла восстановить силы и подготовиться к реваншу. Такая информация поступила в пресс-бюро Службы внешней разведки России, сообщило РИА «Новости».
«Запад рассматривает реализацию [заморозки конфликта] в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша», — заявили в ведомстве.
НАТО разворачивает на украинских территориях учебно-тренировочные центры, где иностранные специалисты проведут боевую подготовку мобилизованных украинцев.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача Украине ядерного оружия стала бы серьезным шагом к эскалации конфликта. В случае реализации такого сценария украинский кризис выйдет из-под контроля.
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