СВР: НАТО заморозит конфликт для подготовки Украины к реваншу

Североатлантический альянс намерен заморозить конфликт, чтобы Украина смогла восстановить силы и подготовиться к реваншу. Такая информация поступила в пресс-бюро Службы внешней разведки России, сообщило РИА «Новости» .

«Запад рассматривает реализацию [заморозки конфликта] в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша», — заявили в ведомстве.

НАТО разворачивает на украинских территориях учебно-тренировочные центры, где иностранные специалисты проведут боевую подготовку мобилизованных украинцев.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача Украине ядерного оружия стала бы серьезным шагом к эскалации конфликта. В случае реализации такого сценария украинский кризис выйдет из-под контроля.