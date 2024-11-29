Выполнение функций полиции на Украине будет невозможно без зондеркоманд, состоящих из националистов, заявили в Германии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
Военные из ФРГ уже обратились к опыту установления оккупационного режима на Украине в годы Великой Отечественной войны.
«Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели», — подчеркнули в СВР.
По данным разведки, на Украину планируют ввести 100 тысяч так называемых «миротворцев».
Ранее Национальный банк Украины начал выпускать гривны в новом дизайне с использованием лозунга бандеровцев.
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