СВР: ФРГ предложила разделить функции полиции на Украине с зондеркомандами

Выполнение функций полиции на Украине будет невозможно без зондеркоманд, состоящих из националистов, заявили в Германии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

Военные из ФРГ уже обратились к опыту установления оккупационного режима на Украине в годы Великой Отечественной войны.

«Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели», — подчеркнули в СВР.

По данным разведки, на Украину планируют ввести 100 тысяч так называемых «миротворцев».

Ранее Национальный банк Украины начал выпускать гривны в новом дизайне с использованием лозунга бандеровцев.