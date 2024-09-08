МИД Латвии вызвал главу дипмиссии России Касаткина из-за падения беспилотника

Временного поверенного в делах РФ в Латвии Дмитрия Касаткина вызвали в МИД Латвии после падения на территории прибалтийской республики российского дрона. Об этом написала в соцсети X министр иностранных дел Байба Браже.

«Временный поверенный в делах РФ вызван в МИД Латвии. Латвийские вооруженные силы расследуют падение российского БПЛА. Наши союзники, лидеры НАТО и ЕС проинформированы о случившемся», — заявила она.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что на территории страны якобы разбился российский беспилотник. Он отметил, что количество таких происшествий «растет по всему восточному флангу НАТО», поэтому на них необходимо коллективно отреагировать.

До этого Байба Браже заявила, что нужно разрешить удары по России. Также дипломат призвала передать ВСУ дальнобойные средства поражения. По мнению министра, только таким образом Украина сможет «защититься» от РФ.