МИД Индии заявил о готовности говорить с Россией и Украиной

Министр Джайшанкар: Индия может говорить и с Россией, и с Украиной

Индия готова к диалогу как с Россией, так и с Украиной. Такое заявление сделал глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар в интервью на телеканале Times Now .

«Мы одна из немногих стран, которая может говорить с обоими этими правительствами, обеими этими странами в это очень трудное время», — подчеркнул индийский министр.

Государство также готово искать пути решения продолжительного конфликта. Визиты премьер-министра Нарендры Моди в Москву и Киев стали его самыми важными шагами на этой должности, подчеркнул Джайшанкар.

Ранее индийские СМИ сообщили, что Моди отправит в Россию своего советника для переговоров по Украине. Премьер Индии получал информацию о конфликте из первых рук, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у главы государства Владимира Путина и Моди конструктивные дружеские отношения.