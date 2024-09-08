Моди отправит своего советника в Россию для переговоров по Украине

India Today: советник Моди приедет к Путину для переговоров по Украине

В Россию для переговоров с Владимиром Путиным приедет советник премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Довал, сообщило издание India Today . По данным журналистов, индийский дипломат прибудет в Москву 10 или 11 сентября.

«Довал обсудит мирные усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта», — отметил источник India Today.

По его информации, советник Моди также встретится с представителями других стран БРИКС. Участники мероприятия обсудят вопросы безопасности, там Довал может провести переговоры с российскими и китайскими официальными лицами, уточнил собеседник издания.

Премьер Индии получал всю информацию об украинском кризисе из первых рук, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что у Владимира Путина и Нарендры Моди конструктивные и дружеские отношения.