Песков: Моди получал данные от участников конфликта на Украине из первых рук

У президента России Владимира Путина и Нарендры Моди конструктивные, дружеские отношения. Благодаря этому премьер-министр Индии получает сведения об украинском конфликте из первых рук, заявил представитель Кремля Дмитрий Песковв интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме.

«И это позволяет Моди действительно вести линию на получение информации из первых рук от участников этого конфликта», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский предложил провести конференцию в Индии, чтобы обсудить урегулирование конфликта с Россией. Президент Украины выразил надежду, что саммит состоится до выборов в Соединенных Штатах в ноябре.