Международных инспекторов уведомят об ударе ВСУ по учебному центру

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на станцию

Руководство Запорожской АЭС проинформирует инспекторов Международного агентства по атомной энергии об атаке дронов ВСУ на учебно-тренировочный центр станции. Об этом РИА «Новости» сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Мы проинформируем МАГАТЭ о случившемся», — сказала Яшина.

Она уточнила, что целью атаки стало здание, где персонал проходит необходимую подготовку для работы на станции.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией Европы по мощности. Она насчитывает шесть энергоблоков.

Удар украинских дронов пришелся по крыше здания, но возгорания удалось избежать. Радиационный фон остается в норме, а условия безопасной эксплуатации не нарушены.