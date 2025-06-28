Сегодня 15:05 Месторождение лития на территории ДНР перешло под контроль России Фото: РИА «Новости»
Российские войска ограничивают доступ Украины к месторождениям редкоземельных металлов, которые она могла бы предложить США в рамках ресурсной сделки. Об этом сообщила газета
The New York Times.
По ее словам, чем больше ресурсов контролирует Россия, тем меньше их остается у Украины для сотрудничества с США. На данный момент у Украины еще есть два крупных месторождения лития, которые можно разрабатывать, написали авторы публикации.
Ранее российские войска
взяли под контроль Шевченковскую литиевую шахту в ДНР. Это лишает Украину и западных союзников доступа к важному ресурсу. Решение укрепляет позиции России на рынке редкоземельных металлов.
Также российские войска освободили
населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Группировка «Восток» нанесла сокрушительное поражение ВСУ. За сутки противник потерял до 210 бойцов.
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