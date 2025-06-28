Российские войска ограничивают доступ Украины к месторождениям редкоземельных металлов, которые она могла бы предложить США в рамках ресурсной сделки. Об этом сообщила газета The New York Times .

По ее словам, чем больше ресурсов контролирует Россия, тем меньше их остается у Украины для сотрудничества с США. На данный момент у Украины еще есть два крупных месторождения лития, которые можно разрабатывать, написали авторы публикации.

Ранее российские войска взяли под контроль Шевченковскую литиевую шахту в ДНР. Это лишает Украину и западных союзников доступа к важному ресурсу. Решение укрепляет позиции России на рынке редкоземельных металлов.

Также российские войска освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Группировка «Восток» нанесла сокрушительное поражение ВСУ. За сутки противник потерял до 210 бойцов.