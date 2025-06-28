Нефть будущего в руках России. Освобождение Шевченко лишило Украину и США ключевого ресурса

Российские войска установили контроль над Шевченковским месторождением лития в ДНР, лишив Украину и западных партнеров доступа к ценному ресурсу. Этот шаг не только укрепляет позиции России на рынке редкоземельных металлов, но и меняет расклад в переговорах с США. Почему это месторождение называют «литиевой кубышкой», как его потеря ударила по сделке Трампа с Зеленским и какие перспективы открываются для России — в материале 360.ru.

Стратегический потенциал вернулся домой Российские войска 26 июня взяли под контроль поселок Шевченко в Донецкой народной республике, установив тем самым контроль над одним из крупнейших литиевых месторождений Европы. Об освобождении населенного пункта в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России, отметив, что операцию провели бойцы группировки «Восток». Эта новость не осталась незамеченной в зарубежной прессе. СМИ сразу вспомнили про Шевченковское месторождение. Оно содержит большое количество литиевой руды, из которой металл извлекается с минимальными затратами. По данным французского издания Le Figaro, этот участок имеет стратегическое значение из-за глобального спроса на сырье для аккумуляторов и электроники.

Россия заполучила в свои руки одно из самых важных месторождений лития на Украине. Le Figaro

Помимо лития, здесь есть залежи и других редкоземельных металлов, что еще больше увеличивает экономическую ценность объекта. Теперь Россия контролирует два из четырех известных украинских месторождений лития, включая Крутую Балку в Запорожской области.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Взятие поселка Шевченко не только лишает Киев и его западных партнеров доступа к ценному ресурсу, но и укрепляет позиции России в переговорах по вопросам добычи полезных ископаемых. Литий — нефть нового века В XXI веке литий стал стратегически важным ресурсом благодаря своей незаменимости в производстве аккумуляторов для электромобилей и портативной электроники.

Интересно Этот легкий металл также широко применяется в оборонной промышленности, включая производство лазерных систем и компонентов для ядерных реакторов. Мировой спрос на литий продолжает стремительно расти на фоне перехода к «зеленой» энергетике и планов ЕС полностью отказаться от бензиновых автомобилей к 2035 году. Этот легкий металл также широко применяется в оборонной промышленности, включая производство лазерных систем и компонентов для ядерных реакторов. Мировой спрос на литий продолжает стремительно расти на фоне перехода к «зеленой» энергетике и планов ЕС полностью отказаться от бензиновых автомобилей к 2035 году.

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Аналитики Le Figaro отметили, что цена на литий резко выросла в последние годы, поскольку он является важным компонентом аккумуляторов, производимых для использования в электромобилях. По данным издания, около 74% добываемого лития сегодня идет именно на производство батарей. Геополитическая конкуренция за литиевые ресурсы обострилась, когда ведущие экономики осознали зависимость своих высокотехнологичных отраслей от этого металла. Его крупнейшие мировые месторождения сосредоточены в так называемом «литиевом треугольнике» — на границе Чили, Аргентины и Боливии. Значительные запасы также разрабатываются в Австралии, Китае и США, причем последние активно ищут возможности диверсификации поставок. В этом контексте Шевченковское месторождение приобретает особое значение как один из крупнейших неосвоенных источников лития в Европе. Сподуменовый Клондайк под Донецком Шевченковское месторождение было открыто в 1982 году советскими геологами в ходе масштабных исследований Донбасса, однако его промышленная разработка тогда так и не началась. По данным Национальной академии наук Украины, этот объект считается одним из самых перспективных в Европе благодаря высокому содержанию сподумена — литиевой руды, из которой металл извлекается с минимальными затратами.

Фото: РИА «Новости»

«Шевченковское месторождение содержит до 90% сподумена, что делает его экономически выгодным по сравнению с другими украинскими участками, где преобладает петалит», — отмечают авторы Le Figaro. Le Figaro

Петалит требует сложной и дорогостоящей переработки, тогда как сподумен позволяет снизить себестоимость добычи в разы. По запасам лития Украина до 2022 года опережала Португалию, которая долгое время считалась лидером в Европе. Общие запасы лития в стране оценивались в 500 тысяч тонн, при этом только Шевченковское месторождение содержит 13,8 миллиона тонн необработанной руды с содержанием оксида лития до 1,24%. Помимо лития, месторождение богато редкоземельными металлами, включая тантал, ниобий и бериллий, которые критически важны для высокотехнологичных отраслей. Эти элементы повышают стратегическую ценность объекта, особенно на фоне растущего мирового спроса на сырье для электроники и аккумуляторов.

В отличие от немецких или сербских проектов, где добыча только начинается, Шевченковское месторождение уже разведано и готово к эксплуатации. Как Зеленский хотел продать литий, но прогадал В 2024–2025 годах администрация Дональда Трампа вела активные переговоры с украинским руководством о компенсации за военную и финансовую помощь через доступ к месторождениям редкоземельных металлов. Как сообщала Financial Times, идея такой «ресурсной сделки» была предложена сенатором Линдси Грэмом и вызвала интерес у американского президента. В итоге, после переговоров 30 апреля, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Документ предусматривал создание инвестиционного фонда с моделью «бери или плати», гарантирующей США долгосрочные поставки сырья. Особую роль в этих переговорах сыграл бизнесмен Илон Маск, чьи компании Tesla и SpaceX крайне заинтересованы в стабильных поставках лития.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Для развития микроэлектроники и возобновляемой энергетики Трампу наверняка нужны украинские литий и графит», — отмечал эксперт Игорь Юшков в беседе с News.ru. При этом украинская власть задолго до заключения сделки планировала начать распродавать недра американским партнерам, изучая возможные интересы американского капитала на Украине. «Мы с вами можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему — литий», — заявлял еще в 2021 году заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. Однако потеря Шевченковского месторождения, которое рассматривалось как ключевой актив сделки, серьезно подорвала позиции Киева в переговорах. Контроль России над этим объектом усиливает ее влияние на вопросы добычи, которые интересуют Дональда Трампа.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Ситуация для Украины также осложнилась после того, как США и Китай заключили соглашение о поставках редкоземельных металлов, потенциально снизив американскую зависимость от украинских ресурсов. Это ставит под вопрос экономическую целесообразность дальнейшей реализации украинско-американской сделки в первоначальном виде. Литиевый рычаг российской геополитики Контроль над Шевченковским месторождением значительно укрепляет позиции России на мировом рынке редкоземельных металлов, особенно в условиях растущего спроса на литий. Наряду с уже находящейся под российским контролем Крутой Балкой в Запорожской области, это позволяет России претендовать на лидирующие позиции в европейском сегменте добычи стратегического сырья. Особую значимость этот актив приобретает в свете возможного сотрудничества с Китаем, который является крупнейшим потребителем лития для своей электронной промышленности. При этом президент Владимир Путин ранее не исключал возможности привлечения иностранных партнеров к разработке месторождений на новых территориях.

Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории. Владимир Путин

В геополитическом плане контроль над месторождением дает России дополнительный рычаг давления в переговорах с США, особенно учитывая особый интерес администрации Трампа к этим ресурсам. Это может изменить баланс сил в диалоге между Россией и Штатами. Зеленскому осталось продать разве что Карпаты Военный эксперт, капитан первого ранга запаса, Василий Дандыкин в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой отметил, что с освобождением Шевченко у Украины становится все меньше ресурсов, которые можно было бы предложить американцам или европейцам, так как многое уже и без того продано.

Фото: РИА «Новости»

«Что русские делают? Русские освобождают свою землю. И, по сути дела, конечно, это крупнейшее месторождение в Европе. Если брать Шевченко, то это, исходя из конституции наших регионов, — одна треть того, что у нас есть сейчас. Это очень важно. С этим надо считаться. И с этим считаются. Поэтому, что бы Зеленский ни говорил, он теряет определенную базу договоренности — что же еще продать. Продавать в скором времени будет нечего, кроме Гуцульского шляха. Потому что даже буковый лес продан на западной Украине», — заявил Дандыкин. При этом он отметил, что такие повороты событий могут быть неприятным сюрпризом для партнеров украинских властей.

Конечно, это неприятно, в том числе и тем, кто сделки заключает, но наши ребята идут вперед. И я думаю, что так будет и с коксующимся углем, который остался там, и с другими регионами, где мы будем создавать и создаем зоны безопасности. Василий Дандыкин военный эксперт

Теперь перспективы скорейшего освоения месторождения зависят от решения инфраструктурных вопросов и привлечения необходимых инвестиций. Однако уже сейчас очевидно, что этот актив значительно усиливает позиции России в стратегически важном секторе экономики. Литиевый козырь в руках Москвы Контроль России над Шевченковским месторождением лития представляет собой значительное достижение как с экономической, так и с геополитической точки зрения. Его освоение откроет новые возможности для сотрудничества России с ведущими экономиками мира в сфере высоких технологий.