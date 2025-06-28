Нефть будущего в руках России. Освобождение Шевченко лишило Украину и США ключевого ресурса
Дандыкин: после потери Шевченковского месторождения Украине нечего продавать США
Российские войска установили контроль над Шевченковским месторождением лития в ДНР, лишив Украину и западных партнеров доступа к ценному ресурсу. Этот шаг не только укрепляет позиции России на рынке редкоземельных металлов, но и меняет расклад в переговорах с США. Почему это месторождение называют «литиевой кубышкой», как его потеря ударила по сделке Трампа с Зеленским и какие перспективы открываются для России — в материале 360.ru.
Стратегический потенциал вернулся домой
Российские войска 26 июня взяли под контроль поселок Шевченко в Донецкой народной республике, установив тем самым контроль над одним из крупнейших литиевых месторождений Европы. Об освобождении населенного пункта в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России, отметив, что операцию провели бойцы группировки «Восток».
Эта новость не осталась незамеченной в зарубежной прессе. СМИ сразу вспомнили про Шевченковское месторождение. Оно содержит большое количество литиевой руды, из которой металл извлекается с минимальными затратами. По данным французского издания Le Figaro, этот участок имеет стратегическое значение из-за глобального спроса на сырье для аккумуляторов и электроники.
Россия заполучила в свои руки одно из самых важных месторождений лития на Украине.
Le Figaro
Помимо лития, здесь есть залежи и других редкоземельных металлов, что еще больше увеличивает экономическую ценность объекта. Теперь Россия контролирует два из четырех известных украинских месторождений лития, включая Крутую Балку в Запорожской области.
Взятие поселка Шевченко не только лишает Киев и его западных партнеров доступа к ценному ресурсу, но и укрепляет позиции России в переговорах по вопросам добычи полезных ископаемых.
Литий — нефть нового века
В XXI веке литий стал стратегически важным ресурсом благодаря своей незаменимости в производстве аккумуляторов для электромобилей и портативной электроники.
Интересно
Аналитики Le Figaro отметили, что цена на литий резко выросла в последние годы, поскольку он является важным компонентом аккумуляторов, производимых для использования в электромобилях. По данным издания, около 74% добываемого лития сегодня идет именно на производство батарей.
Геополитическая конкуренция за литиевые ресурсы обострилась, когда ведущие экономики осознали зависимость своих высокотехнологичных отраслей от этого металла.
Его крупнейшие мировые месторождения сосредоточены в так называемом «литиевом треугольнике» — на границе Чили, Аргентины и Боливии. Значительные запасы также разрабатываются в Австралии, Китае и США, причем последние активно ищут возможности диверсификации поставок.
В этом контексте Шевченковское месторождение приобретает особое значение как один из крупнейших неосвоенных источников лития в Европе.
Сподуменовый Клондайк под Донецком
Шевченковское месторождение было открыто в 1982 году советскими геологами в ходе масштабных исследований Донбасса, однако его промышленная разработка тогда так и не началась.
По данным Национальной академии наук Украины, этот объект считается одним из самых перспективных в Европе благодаря высокому содержанию сподумена — литиевой руды, из которой металл извлекается с минимальными затратами.
«Шевченковское месторождение содержит до 90% сподумена, что делает его экономически выгодным по сравнению с другими украинскими участками, где преобладает петалит», — отмечают авторы Le Figaro.
Le Figaro
Петалит требует сложной и дорогостоящей переработки, тогда как сподумен позволяет снизить себестоимость добычи в разы.
По запасам лития Украина до 2022 года опережала Португалию, которая долгое время считалась лидером в Европе. Общие запасы лития в стране оценивались в 500 тысяч тонн, при этом только Шевченковское месторождение содержит 13,8 миллиона тонн необработанной руды с содержанием оксида лития до 1,24%.
Помимо лития, месторождение богато редкоземельными металлами, включая тантал, ниобий и бериллий, которые критически важны для высокотехнологичных отраслей. Эти элементы повышают стратегическую ценность объекта, особенно на фоне растущего мирового спроса на сырье для электроники и аккумуляторов.
В отличие от немецких или сербских проектов, где добыча только начинается, Шевченковское месторождение уже разведано и готово к эксплуатации.
Как Зеленский хотел продать литий, но прогадал
В 2024–2025 годах администрация Дональда Трампа вела активные переговоры с украинским руководством о компенсации за военную и финансовую помощь через доступ к месторождениям редкоземельных металлов. Как сообщала Financial Times, идея такой «ресурсной сделки» была предложена сенатором Линдси Грэмом и вызвала интерес у американского президента.
В итоге, после переговоров 30 апреля, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Документ предусматривал создание инвестиционного фонда с моделью «бери или плати», гарантирующей США долгосрочные поставки сырья.
Особую роль в этих переговорах сыграл бизнесмен Илон Маск, чьи компании Tesla и SpaceX крайне заинтересованы в стабильных поставках лития.
«Для развития микроэлектроники и возобновляемой энергетики Трампу наверняка нужны украинские литий и графит», — отмечал эксперт Игорь Юшков в беседе с News.ru.
При этом украинская власть задолго до заключения сделки планировала начать распродавать недра американским партнерам, изучая возможные интересы американского капитала на Украине.
«Мы с вами можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему — литий», — заявлял еще в 2021 году заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Однако потеря Шевченковского месторождения, которое рассматривалось как ключевой актив сделки, серьезно подорвала позиции Киева в переговорах. Контроль России над этим объектом усиливает ее влияние на вопросы добычи, которые интересуют Дональда Трампа.
Ситуация для Украины также осложнилась после того, как США и Китай заключили соглашение о поставках редкоземельных металлов, потенциально снизив американскую зависимость от украинских ресурсов. Это ставит под вопрос экономическую целесообразность дальнейшей реализации украинско-американской сделки в первоначальном виде.
Литиевый рычаг российской геополитики
Контроль над Шевченковским месторождением значительно укрепляет позиции России на мировом рынке редкоземельных металлов, особенно в условиях растущего спроса на литий. Наряду с уже находящейся под российским контролем Крутой Балкой в Запорожской области, это позволяет России претендовать на лидирующие позиции в европейском сегменте добычи стратегического сырья.
Особую значимость этот актив приобретает в свете возможного сотрудничества с Китаем, который является крупнейшим потребителем лития для своей электронной промышленности.
При этом президент Владимир Путин ранее не исключал возможности привлечения иностранных партнеров к разработке месторождений на новых территориях.
Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории.
Владимир Путин
В геополитическом плане контроль над месторождением дает России дополнительный рычаг давления в переговорах с США, особенно учитывая особый интерес администрации Трампа к этим ресурсам. Это может изменить баланс сил в диалоге между Россией и Штатами.
Зеленскому осталось продать разве что Карпаты
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса, Василий Дандыкин в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой отметил, что с освобождением Шевченко у Украины становится все меньше ресурсов, которые можно было бы предложить американцам или европейцам, так как многое уже и без того продано.
«Что русские делают? Русские освобождают свою землю. И, по сути дела, конечно, это крупнейшее месторождение в Европе. Если брать Шевченко, то это, исходя из конституции наших регионов, — одна треть того, что у нас есть сейчас. Это очень важно. С этим надо считаться. И с этим считаются. Поэтому, что бы Зеленский ни говорил, он теряет определенную базу договоренности — что же еще продать. Продавать в скором времени будет нечего, кроме Гуцульского шляха. Потому что даже буковый лес продан на западной Украине», — заявил Дандыкин.
При этом он отметил, что такие повороты событий могут быть неприятным сюрпризом для партнеров украинских властей.
Конечно, это неприятно, в том числе и тем, кто сделки заключает, но наши ребята идут вперед. И я думаю, что так будет и с коксующимся углем, который остался там, и с другими регионами, где мы будем создавать и создаем зоны безопасности.
Василий Дандыкин
военный эксперт
Теперь перспективы скорейшего освоения месторождения зависят от решения инфраструктурных вопросов и привлечения необходимых инвестиций. Однако уже сейчас очевидно, что этот актив значительно усиливает позиции России в стратегически важном секторе экономики.
Литиевый козырь в руках Москвы
Контроль России над Шевченковским месторождением лития представляет собой значительное достижение как с экономической, так и с геополитической точки зрения.
Его освоение откроет новые возможности для сотрудничества России с ведущими экономиками мира в сфере высоких технологий.