Место производства и запуска беспилотников ВСУ поразили в Сумской области

РИА «Новости»: удар нанесли по месту запуска дронов ВСУ в Сумской области

Подразделения ВС РФ ударили по месту производства и запуска украинских беспилотников в Сумской области. Об этом со ссылкой на своих соратников в этом регионе заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА «Новости» .

«Взрыв почувствовали в нескольких километрах в населенном пункте Бахмач. Взрыв был в направлении авиаремонтного завода и запасного аэродрома», — уточнил собеседник агентства.

По словам Лебедева, на территории этого завода производили беспилотники с дальним радиусом полета. Сотрудники объекта заявляли, что дроны запускали с запасного аэродрома для атак на Белгородскую и Курскую области.

После взрыва в сторону аэродрома из центра города выехали около десятка машин скорой помощи, заключил координатор подполья.