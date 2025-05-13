Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрил решение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с российской делегацией в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщило агентство Reuters .

Мерц похвалил Зеленского за готовность идти на уступки в переговорах с Россией ради прекращения огня.

Российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале опубликовала видеофрагмент с выступлением Мерца. Канцлер рассказал, что после возвращения из Киева вел интенсивные телефонные переговоры, в том числе с американским правительством.

«И мы согласились с тем, что Зеленский решил поехать в Стамбул», — сказал он.

Ранее Зеленский согласился провести переговоры с президентом Владимиром Путиным 15 мая и отметил, что будет ждать его в Турции. Президент Украины заявил о готовности к диалогу.

Подполковник американской армии в отставке, военный эксперт Дэниэл Дэвис отметил, что у Зеленского в Стамбуле будет последний шанс спасти Украину. В противном случае российские войска будут наступать, пока фронт не обрушится и ВСУ не потерпят поражения.