Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая

Лидер Украины Владимир Зеленский согласился провести переговоры с президентом Владимиром Путиным 15 мая и отметил, что будет ждать его в Турции. Об этом он заявил в соцсети X .

Украинский президент выразил готовность начать диалог и «использовать каждую реальную возможность для достижения мира». Он также выразил благодарность странам Северо-Балтийской восьмерки за заявление с призывом соблюдать 30-дневное прекращение огня.

По данным РИА «Новости», глава государства добавил, что не запрещал себе вести переговоры с Путиным.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский не станет встречаться в Стамбуле ни с кем, кроме российского лидера. Он добавил, что переговоры в другом формате только будут оттягивать заключение мирного соглашения. По его словам, урегулировать конфликт под силу только лидерам стран.