Взятие российскими военными Красноармейска (украинское название — Покровск), расположенного на неподконтрольной России территории ДНР, может привести к разрезанию фронта. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.

«Они (российские военные — прим. ред.) доходят до Покровска, рядом уже Днепропетровская область, на севере укрепрайон и на юге укрепрайон. Если они доходят до Покровска, то фронт разрезается», — заявил офицер.

Стариков подчеркнул, что разделение сил ВСУ на этом участке позволит российской армии легко добить оставшиеся украинские подразделения. Он выразил уверенность, что ВС РФ дойдут до административных границ ДНР и ЛНР.

До этого Стариков предупредил, что украинских боевиков выдавят из Курской области. Он сравнил обстановку в курском приграничье с ситуацией в херсонском селе Крынки, которое ВСУ пытались захватить, но в результате понесли большие потери личного состава.