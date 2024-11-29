Меркель рассказала, когда Украине стоит начать мирные переговоры

Меркель: Украине лучше начать мирные переговоры в выгодный для себя момент

Украина должна согласиться на мирные переговоры, но только в тот момент, когда это будет для нее выгодно. Об этом сообщила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью телеканалу ZDF .

«Когда придет время, всем нужно будет посоветоваться — Украине и ее сторонникам», — сказала Меркель.

Она также отметила, что поддерживает предоставление военной помощи ВСУ. При этом ранее Меркель подчеркнула, что конфликт на Украине невозможно разрешить исключительно военными средствами.

Также политик предложила сформировать в НАТО «убедительную» систему сдерживания России — крупнейшей в мире ядерной державы. По ее словам, Европа самостоятельно не сможет обеспечить такую стратегию.