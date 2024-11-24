Меркель призвала к переговорам по конфликту на Украине

Меркель: чисто военного решения конфликта на Украине не будет

Конфликт на Украине невозможно разрешить исключительно военными средствами. Об этом газете Times заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее мнению, нужно пытаться проводить переговоры между сторонами.

«Мне кажется, что в определенный момент нам понадобятся переговоры. Ответственные люди должны определить этот момент. Чисто военного решения этой проблемы не будет», — сказала политик.

Меркель с 2005 по 2021 год занимала пост федерального канцлера Германии. В период с 2000 по 2018 год она возглавляла Христианско-демократический союз.

Ранее бывший немецкий канцлер усомнилась в возможности Украины единолично решать вопрос переговоров с Россией. По ее мнению, киевскому режиму в этом непростом процессе потребуется помощь третьих стран.

Также Меркель назвала ошибочным мнение Владимира Зеленского о ее роли в конфликте на Украине.