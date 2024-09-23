«Меня не заботят успехи». Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область
Зеленский заявил, что не интересуется историческим успехом атак ВСУ под Курском
Нападение ВСУ на Курскую область не стало «оглушительным успехом». Об этом заявил Владимир Зеленский в беседе с The New Yorker.
По его словам, вылазка украинских войск под Курском не приведет к завершению кризиса. Атака ВСУ показала союзникам Украины, на что способны военные страны.
«Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», — объяснил президент.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что военные ВС РФ непременно восстановят контроль над территориями Курской области, которые украинские войска атаковали 6 августа.
Даже в США отметили интенсивность ударов ВС РФ по ВСУ под Курском. Как сообщило издание Military Watch Magazine, российские военные применяют ударные истребители Су-34 для массированной бомбардировки.