Зеленский заявил, что не интересуется историческим успехом атак ВСУ под Курском

Нападение ВСУ на Курскую область не стало «оглушительным успехом». Об этом заявил Владимир Зеленский в беседе с The New Yorker .

По его словам, вылазка украинских войск под Курском не приведет к завершению кризиса. Атака ВСУ показала союзникам Украины, на что способны военные страны.

«Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», — объяснил президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что военные ВС РФ непременно восстановят контроль над территориями Курской области, которые украинские войска атаковали 6 августа.

Даже в США отметили интенсивность ударов ВС РФ по ВСУ под Курском. Как сообщило издание Military Watch Magazine, российские военные применяют ударные истребители Су-34 для массированной бомбардировки.