Менее чем за час силы ПВО уничтожили шесть летящих на Москву беспилотников

В течение часа с 03:00 дежурные системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил мэр Москвы.

Представитель Росавиации сообщил о введенных ограничениях в аэропортах Домодедово и Внуково. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 29 октября над российскими регионами сбили 100 беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов уничтожили на подлете к Брянску — 46 БПЛА. Над Московским регионом сбили шесть беспилотников, четыре из них летели в сторону столицы.

На фоне угрозы беспилотников в России ограничили работу 12 аэропортов. Первые ограничения ввели в столичных Жуковском и Домодедове.