Мемориал погибшим на СВО воинам-водителям открыли в Воронежской области

В преддверии Дня Победы в Воронежской области торжественно открыли мемориальный комплекс «Воинам-водителям специальной военной операции». Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Запад», написал ТАСС .

«Военнослужащие 22-го отдельного автомобильного полка Московского военного округа вместе с представителями органов местного самоуправления открыли памятник военным автомобилистам в Воронежской области», — уточнили в пресс-службе.

Памятник установили в Кантемировке — на въезде в районный центр около трассы Воронеж — Луганск. На постаменте установили автомобиль «КамАЗ-4310». По его сторонам разместили мемориальные плиты, на которых высечены имена более 90- воинов-водителей МВО, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Начальник вооружения — замкомандующего группировкой войск «Запад» генерал-лейтенант Александр Худяков разрезал ленточку. В мероприятии участвовал также глава Кантемировского муниципального района Владимир Покусаев, отметивший, что открытие памятника накануне 81-й годовщины Великой Победы символично. Военные водители отдали жизнь, защищая Родину.

Ранее в Одинцове почтили память воинов-дорожников, обеспечивающих движении армии в годы Великой Отечественной войны и участвующих в строительстве дорог на фронте.