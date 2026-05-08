Память воинов-дорожников почтили в Одинцове

На 71-м километре трассы М-1 Беларусь в Одинцовском округе прошла акция в память о подвиге воинов-дорожников. В ней приняли участие ветераны, труженики тыла и потомки строителей-автодорожников.

Событие состоялось у мемориала, где собрались представители отрасли и общественности. Участники почтили память тех, кто обеспечивал движение армии в годы Великой Отечественной войны и участвовал в строительстве дорог на фронте.

Во время церемонии звучали слова о роли дорожных войск в победе. По данным организаторов, специалисты обеспечивали продвижение Красной Армии и восстанавливали разрушенную инфраструктуру в сложных условиях.

«Ежегодно мы вспоминаем доблесть наших героев и их подвиги. Мы передаем эту память будущим поколениям. Министерство транспорта высоко ценит специалистов, которые восстанавливали дорожное хозяйство», — отметил директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Александр Соколовский.

Сейчас дорожные службы продолжают работу в новых регионах. По словам председателя правления государственной компании «Автодор» Вячеслава Петушенко, с 2022 года ведется восстановление транспортной сети.

«На сегодняшний день обеспечена связь всех населенных пунктов на 1300 километрах дорог. В этом году планируется капитально отремонтировать 835 километров дорог и восстановить более 20 мостов через крупные инженерные сооружения», — сообщил он.

У мемориала подняли флаги и знамена Победы, а также символы инженерно-саперных подразделений. Участники возложили цветы к памятнику.

Завершилась памятная акция концертом, посвященным Великой Победе.