Губернатор Балицкий: Мелитополь и Энергодар остались без света из-за атак ВСУ

Мелитополь, Энергодар и ряд районов Запорожской области остаются без электричества в результате атак ВСУ, идут ремонтно-восстановительные работы. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс» .

«️Частично без электроснабжения остаются города Мелитополь и Энергодар, Приморский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский и Куйбышевский муниципальные округа», — написал он.

Губернатор отметил, что ремонтники уже устраняют последствия случившегося. Ключевые объекты социальной инфраструктуры переключены на резервное электроснабжение.

До этого Балицкий заявил, что украинский дрон атаковал рейсовый пассажирский автобус Краснодар — Мелитополь. Внутри находились 11 человек — двое водителей и девять пассажиров. В результате атаки никто не пострадал, люди успели выйти из транспорта.