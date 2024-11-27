Медведев заявил, что «Орешник» изменил ход спецоперации на Украине

Всем очевидно, что испытания новой ракеты средней дальности «Орешник», проведенные Россией в боевых условиях, меняют ход спецоперации. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya .

«Верховным главнокомандующим было принято решение об ответном ударе, который был нанесен с использованием нового специально созданного оружия <…> И это, естественно, также меняет ход специальной военной операции. Все за этим наблюдали», — сказал Медведев.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что у России есть супероружие, которым можно ответить на любые агрессивные шаги недружественных стран. Испытания ракеты «Орешник» она назвала мощным актом современной геополитики.

При этом Запад предпринимает попытки исказить информацию об этом событии, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные СМИ и политики хотят представить испытания как агрессию со стороны российских властей.