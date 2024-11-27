«Ответ всегда будет». Россиянам рассказали о супероружии против агрессии

Председатель Совфеда Матвиенко: у РФ есть супероружие для ответа на агрессию

Россия имеет супероружие, которым можно ответить на агрессию. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, ее процитировало РИА «Новости» .

«У нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ. Как сказал президент, ответ всегда будет», — заявила Матвиенко.

В ходе заседания Совета Федерации она назвала демонстрацию ракетного комплекса «Орешник» мощным актом современной геополитики.

Также Матвиенко отметила, что российская сторона не нагнетает эскалацию, а отвечает на нее.

Ранее журналисты турецкого издания dikGAZETE заявили, что реакция НАТО на новейшую российскую ракету «Орешник» показала неготовность альянса к прямому конфликту с РФ. По их данным, испытание этого оружия стало последним предупреждением Владимира Путина для стран Запада.