Запад уличили в попытках исказить данные о применении «Орешника»

Западные страны пытаются исказить информацию о применении новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник» и представить испытания как агрессивный шаг со стороны России. Об этом радио Sputnik заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Он отметила, что применение «Орешника» стало для некоторых на Западе поводом для «абсолютной паники». По ее словам, недоброжелатели стремились выставить действия России как угрозу.

«Искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию», — подчеркнула она.

Ранее использование «Орешника» прокомментировал начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко. С помощью нового ракетного комплекса Россия направила сигнал мировой общественности, объяснил он. Муравейко сравнил запуск ракеты с жестом доброй воли, который продемонстрировал Западу, что с Россией «не надо шутить».