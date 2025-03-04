США больше не хотят кормить Украину, однако ее подобрала Европа. Об этом написал в англоязычном аккаунте в соцсети X зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

При этом он сравнил киевский режим с дворнягой.

«Блохастую псину подобрала дряхлая Европа и радостно восклицает: „Мой песик!“ Бессмысленно. Бешеная собака-паразит опасна», — написал политик.

Медведев предложил «усыпить ее тихо и без страданий».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если США действительно приостановили поставки вооружений на Украину, то это может сподвигнуть киевский режим начать мирные переговоры.

Премьер Великобритании Кир Стармер при этом выступил за отправку войск на Украину и заявил, что готов предоставить самолеты.