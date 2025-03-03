Британия выступила за отправку войск на Украину

Великобритания поддерживает идею отправки своих военных на территорию Украины и готова предоставить самолеты. Такое заявление сделал премьер-министр страны Кир Стармер, выступая в палате общин.

«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины — прим. ред.)», — отметил он.

Премьер-министр также отметил, что для успешного выполнения подобных миссий необходима мощная поддержка со стороны Соединенных Штатов. Он выразил уверенность, что без содействия США европейские страны не смогут обеспечить Украине надежные гарантии безопасности.

Тем не менее, он заверил, что Европа будет продолжать оказывать военную поддержку Украине даже после того, как будет установлен мир.

Газета Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве, писала о том, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают возможность совместной отправки «миротворческих сил» на Украину после завершения конфликта.

Ранее Стармер назвал США «жизненно важными» в установлении мира на Украине. Глава правительства призвал в обязательном порядке укреплять отношения и партнерство с Соединенными Штатами в сфере безопасности, технологий, инвестиций и торговли.