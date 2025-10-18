Медведев рассказал об испытаниях вооружения на полигоне Капустин Яр

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о результатах очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружения, прошедших на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом он сообщил в своем мессенджере Max.

«Сегодня мы наблюдали за ходом очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружений» — сказал он.

По словам Медведева, на полигоне продемонстрировали итоги работы по повышению точности и дальности применения российских высокоточных средств поражения. Он отметил, что главная цель — расширить возможности для поражения объектов противника, включая цели, находящиеся в глубине обороны.

Политик напомнил, что предыдущие испытания, состоявшиеся в апреле 2025 года, выявили ряд технических вопросов, которые требовали доработки. На нынешнем этапе, по его словам, были представлены результаты выполненных корректировок.

Конкретные образцы вооружения и их характеристики Медведев не раскрыл.

Ранее Telegram-канал «Русское оружие» сообщил о временном закрытии воздушного пространства над полигоном Капустин Яр с 18 по 21 октября.