Россия закроет небо над запускающим «Орешник» полигоном

Россия закроет воздушное пространство над военным полигоном Капустин Яр в Астраханской области, с которого проводятся запуски ракет типа «Орешник». Об этом сообщил Telegram-канал «Русское оружие» .

По его данным, ограничения будут действовать с 18 по 21 октября. В те же минуты, по сообщениям украинских источников, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

О закрытии воздушного пространства над полигоном СМИ также сообщали в конце сентября.

В мае 2025 года стало известно о временном закрытии неба над этим районом. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщал, что запрет распространялся на часть воздушного пространства над Волгоградской и Саратовской областями, включая территорию полигона Капустин Яр.

Полигон используется в том числе для испытаний ракетных комплексов и отработки новых систем вооружений.