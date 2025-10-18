Медведев рассказал о работе по повышению дальности средств поражения

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области и сообщил о продолжающихся работах по совершенствованию высокоточных средств поражения. Информацию он опубликовал в мессенджере Max.

«Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых нашей оборонной промышленностью, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны», — сказал Медведев.

Он также отметил, что на полигоне наблюдал за очередным этапом испытаний перспективных образцов. По словам Медведева, предыдущая демонстрация в апреле 2025 года выявила ряд вопросов, над которыми были проведены работы, и на нынешнем этапе были представлены результаты.

Подробностей о типах испытываемых образцов и их характеристиках Медведев не привел.

В Telegram-канале «Русское оружие» сегодня сообщалось о временном закрытии воздушного пространства над полигоном Капустин Яр с 18 по 21 октября.