Медведев в Брянске обсудил защиту промышленных объектов от ВСУ

Дополнительное увеличение производства средств ПВО и ряд других вопросов обсудил в ходе рабочей поездки в Брянскую область заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» .

Зампред Совбеза РФ на заседании группы напомнил, что некоторое время назад ВСУ нанесли по Брянскому химическому заводу удар различными средствами поражения — ракетами и беспилотниками. По словам Дмитрия Медведева, украинская сторона постоянно пытается предпринимать попытки атак на территории России.

Медведев посетил Брянский химический завод и констатировал, что предприятие выполняет государственный оборонный заказ в полном объеме.

Цель понятна — снизить потенциал наших вооруженных сил и ослабить экономику государства. А подчас и просто напугать людей, когда под обстрелы попадает гражданская инфраструктура.

Как добавил Дмитрий Медведев, в результате воздушных атак, дальность которых подчас превышает 1000 километров, отечественной инфраструктуре наносится определенный ущерб. Его промышленный комплекс России должен восполнять.

Работы здесь достаточно, тем более что противник наш не унимается, продолжаются не только атаки, но и различные интервенции делаются. Ультиматумы разные выставляются. Очевидно, что лучшим ответом на ультиматум являются действия наших вооруженных сил.

Глава Брянской области Александр Богомаз регулярно сообщает о сбитых в подведомственном ему регионе ракетах и беспилотниках. Во вторник, 21 января, ПВО РФ уничтожили здесь 22 БПЛА ВСУ.

Днем ранее украинские войска также атаковали Брянскую область реактивными дронами. В ночь на 20 января в воздушном пространстве региона сбили четыре ракеты HIMARS.