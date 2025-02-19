Медведев призвал провести «срочную дератизацию» на Украине

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сравнил Владимира Зеленского с крысой, загнанной в угол. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте» .

Медведев отметил, что глава киевского режима своим поведением навлек на себя гнев Дональда Трампа, требующего отчета о выделенных на Украину деньгах, расчета за ранее оказанную помощь, проведения новых выборов и признания реалий, сложившихся на земле.

«От трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца», — добавил политик.

Он не исключил, что Зеленский для этого пойдет на любые меры, включая оружие массового поражения. Чтобы избежать тяжелых последствий, зампредседателя Совбеза предложил провести «срочную дератизацию». Кроме того, Медведев перевел свои слова на английский язык.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин готов разговаривать с Зеленским, однако правомочность последнего вызывает сомнения.