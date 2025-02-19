Трамп потребовал от Украины отчитаться за выделенные ей деньги США

Украинские власти должны объяснить, куда делась финансовая помощь США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News на YouTube .

«Мы отдали Украине 350 миллиардов долларов, где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел, чтобы кто-то за них отчитался», — сказал он.

Ранее американский лидер уже заявлял об отсутствии отчетности по поддержке Украины. Кильский институт мировой экономики выяснил, что за три года специальной военной операции Запад передал украинской стороне примерно 267 миллиардов евро.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолц отмечал, что Украина может компенсировать оказанную американскую помощь за счет инвестиционного сотрудничества между странами.

По его словам, граждане США заслуживают какой-то компенсации за миллиарды, которые они вложили в конфликт.