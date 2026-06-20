Медведев призвал отменить все правила против Украины. За одним исключением

Медведев: никаких правил в отношении Украины уже быть не может, кроме одного

С учетом новых атак на российские города пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины нет и больше не будет, кроме одного. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на платформе «Макс» .

Единственным недопустимым он предложил оставить целенаправленное уничтожение гражданских жителей.

«Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка», — добавил Медведев.

Также зампредседателя Совбеза предложил отменить Гаагские конвенции о законах и обычаях войны как устаревшие за последние 100 лет.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО заявил, что расколоть российское общество ударами беспилотников не получится. Кроме того, такие атаки не могут причинить серьезного ущерба экономике.