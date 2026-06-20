Медведев призвал отменить все правила против Украины. За одним исключением
Медведев: никаких правил в отношении Украины уже быть не может, кроме одного
С учетом новых атак на российские города пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины нет и больше не будет, кроме одного. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на платформе «Макс».
Единственным недопустимым он предложил оставить целенаправленное уничтожение гражданских жителей.
«Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка», — добавил Медведев.
Также зампредседателя Совбеза предложил отменить Гаагские конвенции о законах и обычаях войны как устаревшие за последние 100 лет.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО заявил, что расколоть российское общество ударами беспилотников не получится. Кроме того, такие атаки не могут причинить серьезного ущерба экономике.