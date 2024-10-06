Медведев пригрозил Украине «ядерными огоньками» за угрозы Белоруссии

Белоруссия получит разрешение России на использование тактического ядерного оружия, если украинские боевики пересекут границу союзной республики. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на идею депутата украинской Рады Олега Дунды перенести войну в Белоруссию.

Ранее депутат от фракции «Слуга народа» в своем выступлении назвал вторжение в Белоруссию шансом «ударить под дых» Москве.

«Вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белорусии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — ответил депутату Рады Медведев.

Размещенные на территории Белоруссии российские ракетные комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками полностью готовы к нанесению тактических ударов. С таким заявлением в конце августа выступил президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что на всей западной границе выстроены оборонительные рубежи на случай вероятной агрессии со стороны недружественных стран.