«Сложит оружие». В Раде предложили напасть на Белоруссию

Депутат Рады Дунда: когда ВСУ нападут на Белоруссию, ее армия сложит оружие

Украине стоит начать боевые действия против Белоруссии, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда. Его процитировало украинское издание «Страна.ua».

«Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Белоруссию», — заявил народный избранник.

По мнению депутата, как только подразделения ВСУ зайдут на территорию соседней республики, белорусская армия «сложит свое оружие».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал помочь Украине в покушении Польши на ее территорию. Он отметил, что западная часть Украины и Белоруссии находится в зоне территориальных претензий Польши.