Лукашенко сообщил о готовности «Искандеров» в Белоруссии к нанесению ударов

Российские ракетные комплексы «Искандер» на территории Белоруссии готовы к нанесению ударов ракетами с ядерными боеголовками. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал президент республики Александр Лукашенко.

«Сегодня эти машины подготовлены к нанесению ударов тактическим ядерным оружием. Они готовы к ударам ракетами с ядерными боеголовками», — отметил он.

Президент добавил, что Белоруссия создала мощную линию обороны и готова к вероятному нанесению ударов с западного направления.

«От Бреста до Гродно выстроены оборонительные рубежи. Там нам попроще будет. Мы тоже учимся на специальной операции России, видим, где нужно поставить войска и рубежи. Не скажу, сколько точно штук, но достаточно, чтобы перекрыть всю границу. Если мы [человека] призываем по мобилизации, он должен знать, куда идти и в каком направлении стрелять», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил о стягивании Украиной войск к границе с Белоруссией.