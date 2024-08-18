Лукашенко сообщил о готовности «Искандеров» в Белоруссии к нанесению ударов

Лукашенко: «Искандеры» в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками

Фото: РИА «Новости»

Российские ракетные комплексы «Искандер» на территории Белоруссии готовы к нанесению ударов ракетами с ядерными боеголовками. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал президент республики Александр Лукашенко.

«Сегодня эти машины подготовлены к нанесению ударов тактическим ядерным оружием. Они готовы к ударам ракетами с ядерными боеголовками», — отметил он.

Президент добавил, что Белоруссия создала мощную линию обороны и готова к вероятному нанесению ударов с западного направления.

«От Бреста до Гродно выстроены оборонительные рубежи. Там нам попроще будет. Мы тоже учимся на специальной операции России, видим, где нужно поставить войска и рубежи. Не скажу, сколько точно штук, но достаточно, чтобы перекрыть всю границу. Если мы [человека] призываем по мобилизации, он должен знать, куда идти и в каком направлении стрелять», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил о стягивании Украиной войск к границе с Белоруссией.

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