После выборов президента США военная помощь Украине не прекратится, заявил ТАСС зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, ситуация сохранится вне зависимости от того, кто станет новым главой государства — Камала Харрис или Дональд Трамп.

Американские власти зарабатывают на поставках оружия Украине, отметил Медведев.

«Думаю, никто из вас не питает иллюзий: что Трамп, что Камала — разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, все-таки будет с остервенением это делать, а кто-то аккуратнее», — объяснил он разницу.

По словам зампреда Совбеза, США сумели извлечь максимальную выгоду из украинского конфликта. Медведев отметил, что Штатам удалось унизить Европу и перетащить производство к себе.

В августе журналисты Bild сообщили о «возвращении немецких танков на русскую землю». Дмитрий Медведев в ответ пообещал сделать все, чтобы российские боевые машины оказались в Берлине.