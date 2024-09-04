Медведев объяснил, в чем разница между Трампом и Харрис
Медведев заявил, что США после выборов продолжат поставки оружия Украине
После выборов президента США военная помощь Украине не прекратится, заявил ТАСС зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, ситуация сохранится вне зависимости от того, кто станет новым главой государства — Камала Харрис или Дональд Трамп.
Американские власти зарабатывают на поставках оружия Украине, отметил Медведев.
«Думаю, никто из вас не питает иллюзий: что Трамп, что Камала — разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, все-таки будет с остервенением это делать, а кто-то аккуратнее», — объяснил он разницу.
По словам зампреда Совбеза, США сумели извлечь максимальную выгоду из украинского конфликта. Медведев отметил, что Штатам удалось унизить Европу и перетащить производство к себе.
В августе журналисты Bild сообщили о «возвращении немецких танков на русскую землю». Дмитрий Медведев в ответ пообещал сделать все, чтобы российские боевые машины оказались в Берлине.