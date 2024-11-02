Трамп обратился к американцам с вопросом о России и Харрис

Кандидат в президенты США Камала Харрис неспособна вести переговоры с Россией и Китаем из-за низкого уровня IQ. Такое заявление сделал ее оппонент по предвыборной гонке, республиканец Дональд Трамп на выступлении в Милуоки. Трансляцию вели на телеканале Fox News.

Он обратился к американцам с вопросом, доверили бы они Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне или выводить страну из экономического кризиса. По мнению Трампа, вряд ли бы жители США хотели этого.

«Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», — подчеркнул он.

Трамп же обещал, что в случае победы на выборах сможет урегулировать украинский конфликт еще до принесения присяги 20 января 2025 года. Экс-спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что республиканец может потребовать от России отвода войск.