Каллас и Кошта приехали в Киев в первый день работы в новых должностях

В первый день своей работы в должности Кая Каллас, новая глава внешнеполитической службы Европейского союза, и Антониу Кошта, руководитель Евросовета, прибыли в Киев. Об этом Кошта сообщил в социальной сети X .

«С первого дня нашего мандата мы подтверждаем неизменную поддержку украинского народа. Горжусь тем, что нахожусь в Киеве вместе с Каей Каллас и Мартой Кос», — написал он.

Кая Каллас — бывший премьер-министр Эстонии, известная своими антироссийскими высказываниями. В феврале этого года Министерство внутренних дел России объявило Каю Каллас в розыск в рамках уголовного дела, связанного с уничтожением и повреждением памятников советским воинам на территории Эстонии.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна согласиться на мирные переговоры, но только в тот момент, когда это будет для нее выгодно. Она также подчеркнула, что выступает за предоставление военной помощи Вооруженным силам Украины.