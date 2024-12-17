Медведев пообещал возмездие за убийство Кириллова

Военно-политическое руководство Украины ждет неминуемое возмездие за убийство генерал-лейтенанта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС .

«Неминуемое возмездие ждет бандеровских нацистов, включая военно-политическое руководство исчезающей страны», — сказал Медведев.

Единственным выжившим при взрыве, который прогремел 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве, стал водитель служебного автомобиля Кириллова. Мужчину доставили в больницу с контузией, ранения рук и лица. Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли.

Всесторонним и оперативным расследованием гибели Кириллова и Ильи Поликарпова займется Главное следственное управление Следственного комитета.