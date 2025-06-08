Начавшееся наступление российских войск в Днепропетровской области приведет к новым реалиям на земле, о которых российская делегация говорила на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

Он подчеркнул, что прорыв российских сил в украинский регион стал продолжением сжатия «шагреневой кожи бандеровского государства».

«Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши вооруженные силы начали наступление в Днепропетровской области», — написал Медведев в Telegram-канале.

В конце своего сообщения он сравнил заход российских войск в Днепропетровскую область с «дезинсекцией против паразитов».

Минобороны в воскресенье, 8 июня, сообщило, что танкисты 90-й дивизии группировки «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжили движение п о территории Днепропетровской области.

В ведомстве отметили, что во время подхода к границам бойцы поразили несколько бригад механизированных и штурмовых бригад ВСУ, группу операторов беспилотников, две бригады морской пехоты и три бригады Нацгвардии.

Глава российской делегации Владимир Мединский предупредил представителей Украины на переговорах в Стамбуле о том, что в следующий раз придется договариваться о больших территориях. По данным журналистов, украинская делегация запротестовала, услышав о требованиях по выводу войск из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. На эту реакцию Мединский ответил коротко: «В следующий раз будет пять».