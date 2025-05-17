«В следующий раз будет пять». Запад предположил, что потребовал Путин от Украины

Россия на переговорах в Стамбуле якобы потребовала Украину вывести войска со всей территории своих четырех новых регионов. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл СМИ со ссылкой на источники, знакомые с содержанием обсуждений, Москва не подтверждала достоверность опубликованных требований.

Россия также требует от Киева прекратить дискриминацию русскоязычного населения, принять европейские стандарты защиты прав меньшинств и свернуть националистическую пропаганду.

Первым пунктом стало требование о нейтральном статусе Украины по австрийской модели, никаких иностранных войск и оружия массового поражения.

По данным корреспондента, глава российской делегации Владимир Мединский выдвинул целый ряд условий для продвижения по переговорному треку.

Одним из ключевых пунктов стало признание территориальных реалий. Российская делегация, как утверждает The Economist, потребовала Украину отказаться от претензий на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым — и не мешать попыткам России добиться их международного признания.

Согласно западному СМИ, Россия готова рассмотреть возможность немедленного прекращения огня. Для этого украинские войска должны выйти со всех территорий новых регионов.

Похожую информацию предоставили источники The Telegraph. По их данным, россияне заявили, что что ожидают вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как «минимум».

Когда украинская делегация пожаловалась на требования, российские переговорщики, как утверждает The Telegraph, ответили: «В следующий раз будет пять».

Российские власти пока не раскрывали реальных требований по переговорам. Глава делегации переговорщиков Владимир Мединский указывал, что Россия нацелена на устойчивый мир и устранение первопричин конфликта. Редакция 360.ru ранее рассказала, как прошли переговоры 16 мая.