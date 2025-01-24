Медведев подсчитал количество контрактников в ВС РФ

Медведев: 40 тысяч человек стали добровольцами в СВО в 2024 году

Контракт о службе в Вооруженных силах России в 2024 году заключили около 450 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии.

Свыше 40 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной операции, добавил политик. Он назвал выполненной задачу, которую поставил перед Совбезом президент Владимир Путин.

«Подведем итоги 2024 года и обсудим, что нужно сделать для сохранения набранных темпов отбора», — сказал Медведев.

По его словам, в среднем каждый день на службу по контракту с Минобороны вступали более тысячи человек.

Ранее Медведев посетил с рабочим визитом Брянскую область. Зампред Совбеза побывал на Брянском химзаводе и констатировал, что предприятие в полном объеме выполняет государственный оборонный заказ.