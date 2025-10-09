Медведев поблагодарил КНДР за поддержку спецоперации

Россия признательна КНДР за поддержку специальной военной операции. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время визита в Пхеньян.

«Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область. Этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что истинный характер отношений между странами проявляется в трудных ситуациях.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал помощь России против украинской агрессии братским долгом.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что военнослужащие Корейской народной армии несут службу только на международно признанной части территории России.