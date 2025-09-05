Песков заявил, что военных КНДР разместили только на территории России
На украинской территории нет северокорейского военного контингента, его разместили только в России. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Также он высказался о возможном размещении западных войск на Украине. По его словам, такое решение не приблизит стороны к урегулированию конфликта.
«Нельзя гарантировать безопасность одной страны, подрывая безопасность другой», — уточнил Песков.
Ранее президент Владимир Путин во время визита в Китай провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поблагодарил его за помощь в освобождении Курской области от боевиков ВСУ.
Глава Северной Кореи отметил, что страна считает поддержку России своим братским долгом. После официальной встречи лидеры продолжили общение в формате «тет-а-тет».