Медведев: Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в политическом плане

Сегодня перед украинцами стоит выбор: быть вместе с Россией или исчезнуть с карты мира. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Международная жизнь» .

«Наша задача — помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока „украинства“. Закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах», — сказал Медведев.

По его словам, если Украина продолжит проводить русофобскую политику, она «навсегда исчезнет с карты мира». Зампред Совбеза сравнил ее с империей Маньчжоу-Го, созданной японскими властями в Маньчжурии в качестве подконтрольного государства.

Ранее Медведев отметил, что планы администрации избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины станут понятны в начале 2025 года. Американская сторона действительно способна урегулировать конфликт. Однако заявления Трампа о том, что он может разрешить кризис «за 24 часа», всего лишь предвыборные лозунги.