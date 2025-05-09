Нынешние враги России являются потомками фашистов, им нужно внимательно посмотреть на «автографы Победы» на стенах Рейхстага. Об этом в видеопоздравлении по случаю 80-летия Победы заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Нынешние враги — потомки фашистов и пособников. Пусть внимательно посмотрят на стены Рейхстага и автографы Победы. Наши предки завершили страшную войну, принудив врага к капитуляции. Мы свято чтим их память», — заявил политик.

Медведев поздравлял россиян с 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил всем недругам России, что, если враг не сдается, его уничтожают. Политик подчеркивал, что у него отсутствуют сомнения в результатах специальной операции, отмечало Ura.ru.

Медведев также подчеркивал большую важность написания произведений о героях спецоперации в условиях идеологической схватки России с врагами.