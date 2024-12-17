Медведев призвал давить на Украину по линии ОПК

Ослаблять давление на Украину, в том числе и по линии оборонно-промышленного комплекса, нельзя. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о заключении государственных контрактов в сфере ОПК на 2025 год.

«Перейдем к повестке дня совещания. Это как раз лучший ответ на те попытки украинских сил оправдать свое никчемное существование, продлить военные действия и оправдаться за катастрофическое положение на фронте», — подчеркнул он.

По словам Медведева, давления на киевский режим нельзя ослаблять нигде, в том числе по линии работы ОПК.

Зампред Совбеза также предложил коллегам почтить минутой молчания память погибшего в результате теракта начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Медведев уточнил, что расследование только началось, но враги России уже заявили о своей причастности к случившемуся.