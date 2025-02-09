Медсестра спасла тяжелораненого солдата, закрыв его от осколков своим телом
Минобороны: медсестра спасла жизнь солдата ВС России, прикрыв его своим телом
Во время обстрела российских позиций кассетными боеприпасами медсестра спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщило РИА «Новости».
Во время одного из боев ВСУ ударили по расположению российских военных кассетными боеприпасами.
Медсестра ефрейтор Людмила Болилая, которая тогда находилась на пункте управления, выбежала на поверхность и прямо под огнем стала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военным и готовить их к эвакуации.
«Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя», — отметили в военном ведомстве.
В результате медсестра получила множество ранений, но сохранила жизнь военному. Ее доставили в полевой госпиталь.
В Минобороны уточнили, что командование представило медсестру к высокой государственной награде за героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга.
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