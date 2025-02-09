Медсестра спасла тяжелораненого солдата, закрыв его от осколков своим телом

Минобороны: медсестра спасла жизнь солдата ВС России, прикрыв его своим телом

Во время обстрела российских позиций кассетными боеприпасами медсестра спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщило РИА «Новости» .

Во время одного из боев ВСУ ударили по расположению российских военных кассетными боеприпасами.

Медсестра ефрейтор Людмила Болилая, которая тогда находилась на пункте управления, выбежала на поверхность и прямо под огнем стала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военным и готовить их к эвакуации.

«Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя», — отметили в военном ведомстве.

В результате медсестра получила множество ранений, но сохранила жизнь военному. Ее доставили в полевой госпиталь.

В Минобороны уточнили, что командование представило медсестру к высокой государственной награде за героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении внештатного корреспондента издания «Известия» Александра Мартемьянова посмертно.